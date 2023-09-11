Окупанти обстріляли 5 населених пунктів Донеччини: поранено людину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби 7 разів вдарили по населеним пунктам Донецької області, в результаті обстрілів поранення отримала одна людина. Про це повідомляє поліція Донеччини, пише УНН.
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Протягом доби поліція зафіксувала 7 ударів по цивільному населенню. Російські війська гатили з артилерії, мінометів, танків. Атак зазнали міста Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, села Дружба й Костянтинівка. Внаслідок артилерійського удару в Сіверську поранено цивільну особу”, - йдеться у повідомленні.
У селі Дружба Торецької громади росіяни поцілили по трьох оселях. Інформації про постраждалих не надходило, зазначили в поліції.
Доповнення
Російські війська за 9 вересня вбили ще трьох жителів Донецької області та поранили шістьох.