Окупанти обстріляли 5 населених пунктів Донеччини: поранено людину

Цитата

Протягом доби поліція зафіксувала 7 ударів по цивільному населенню. Російські війська гатили з артилерії, мінометів, танків. Атак зазнали міста Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, села Дружба й Костянтинівка. Внаслідок артилерійського удару в Сіверську поранено цивільну особу”, - йдеться у повідомленні.

У селі Дружба Торецької громади росіяни поцілили по трьох оселях. Інформації про постраждалих не надходило, зазначили в поліції.

Доповнення

Російські війська за 9 вересня вбили ще трьох жителів Донецької області та поранили шістьох.