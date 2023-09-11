Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донетчины: ранен человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Российские оккупанты в течение минувших суток 7 раз ударили по населенным пунктам Донецкой области, в результате обстрелов ранения получил один человек. Об этом сообщает полиция Донетчины, пишет УНН.
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В течение суток полиция зафиксировала 7 ударов по гражданскому населению. Российские войска били из артиллерии, минометов, танков. Атакам подверглись города Авдеевка, Северск, Часов Яр, села Дружба и Константиновка. В результате артиллерийского удара в Северске ранен гражданский человек”, - говорится в сообщении.
В селе Дружба Торецкой громады россияне попали по трем домам. Информации о пострадавших не поступало, отметили в полиции.
Дополнение
Российские войска за 9 сентября убили еще троих жителей Донецкой области и ранили шестерых.