Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов Донетчины: ранен человек

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В течение суток полиция зафиксировала 7 ударов по гражданскому населению. Российские войска били из артиллерии, минометов, танков. Атакам подверглись города Авдеевка, Северск, Часов Яр, села Дружба и Константиновка. В результате артиллерийского удара в Северске ранен гражданский человек”, - говорится в сообщении.

В селе Дружба Торецкой громады россияне попали по трем домам. Информации о пострадавших не поступало, отметили в полиции.

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Российские войска за 9 сентября убили еще троих жителей Донецкой области и ранили шестерых.