Росіяни вбили ще трьох жителів Донеччини та поранили шістьох
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Російські війська за 9 вересня вбили ще трьох жителів Донецької області та поранили шістьох, повідомили у неділю в Донецькій ОДА, пише УНН.
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"За 9 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Іванівському і 1 в Шахтарському. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", - ідеться у повідомленні ОДА у Facebook.
Деталі
З 24 лютого 2022 року, за оприлюдненими даними, росіяни вбили 1704 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4126.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські війська за 8 вересня вбили ще чотирьох жителів Донецької області та поранили сімох.