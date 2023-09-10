Росіяни вбили ще трьох жителів Донеччини та поранили шістьох

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"За 9 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Іванівському і 1 в Шахтарському. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", - ідеться у повідомленні ОДА у Facebook.

Деталі

З 24 лютого 2022 року, за оприлюдненими даними, росіяни вбили 1704 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4126.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські війська за 8 вересня вбили ще чотирьох жителів Донецької області та поранили сімох.