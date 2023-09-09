Росіяни вбили ще чотирьох жителів Донеччини та поранили сімох
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Російські війська за 8 вересня вбили ще чотирьох жителів Донецької області та поранили сімох, повідомили у суботу в Донецькій ОДА, пише УНН.
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"За 8 вересня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Переїзному, 1 у Зарічному і Катеринівці.
Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", - ідеться у повідомленні ОДА у Facebook.
Деталі
З 24 лютого 2022 року, за оприлюдненими даними, росіяни вбили 1701 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4120.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські війська за 7 вересня поранили двох жителів Донецької області.
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