росіяни поранили ще двох людей у Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російські війська за 7 вересня поранили двох жителів Донецької області, повідомили у п'ятницю в Донецькій ОДА, пише УНН.
Цитата
"За 7 вересня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: в Авдіївці та Іванівському", - ідеться у повідомленні ОДА у Facebook.
Деталі
Окрім того, як вказано, вдалося встановити інформацію щодо ще 4 поранених внаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. Армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.
Ворожий удар по ринку у Костянтинівці забрав життя 17 людей.