Ворожий удар по ринку у Костянтинівці забрав життя 17 людей, померла одна з поранених - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кількість загиблих внаслідок удару російських військ по ринку у Костянтинівці 6 вересня сягнула 17 осіб після того, як померла поранена людина, повідомив у четвер в ефірі телемарафону начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов, пише УНН.
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"На сьогодні цифра (загиблих - ред.) ця становить 17 осіб. Тому що одна з поранених людей загинула. 32 поранених і 17 загиблих. З них троє перебувають у тяжкому стані, шість прооперовано на місці. Три особи доставлено до міста Дніпра, тому що вони перебували у тяжкому стані", - сказав Рослов.
З його слів, із загиблих "чотири особи залишаються невстановленими".
"Такої кількості загиблих, як учора було, за весь період повномасштабного вторгнення у нас не було. Це трагедія, це травма для нашого міста", - вказав голова Костянтинівської МВА.
Нагадаємо
6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. Армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.
Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередачі, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.