Вражеский удар по рынку в Константиновке унес жизни 17 человек, умер один из раненых - ГВА

Цитата

"На сегодня цифра (погибших - ред.) эта составляет 17 человек. Потому что один из раненых людей погиб. 32 раненых и 17 погибших. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, шесть прооперированы на месте. Три человека доставлены в город Днепр, потому что они находились в тяжелом состоянии", - сказал Рослов.

По его словам, из погибших "четыре человека остаются неустановленными".

"Такого количества погибших, как вчера было, за весь период полномасштабного вторжения у нас не было. Это трагедия, это травма для нашего города", - указал глава Константиновской ГВА.

Напомним

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. Армия рф попала по одному из рынков в центре города.

В результате попадания снарядов в торговых павильонах произошел пожар. По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.