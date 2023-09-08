россияне ранили еще двух человек в Донецкой области

Цитата

"За 7 сентября россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Ивановском", - говорится в сообщении ОГА в Facebook.

Детали

Кроме того, как указано, удалось установить информацию о еще 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. Армия рф попала по одному из рынков в центре города.

Вражеский удар по рынку в Константиновке унес жизни 17 человек.