Россияне убили еще четырех жителей Донетчины и ранили семерых
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Российские войска за 8 сентября убили еще четырех жителей Донецкой области и ранили семерых, сообщили в субботу в Донецкой ОГА, пишет УНН.
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"За 8 сентября россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Переездном, 1 в Заречном и Катериновке.
Еще 7 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении ОГА в Facebook.
Детали
С 24 февраля 2022 года, по обнародованным данным, россияне убили 1701 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 4120.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские войска за 7 сентября ранили двух жителей Донецкой области.
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