Россияне убили еще четырех жителей Донетчины и ранили семерых

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"За 8 сентября россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Переездном, 1 в Заречном и Катериновке.

Еще 7 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении ОГА в Facebook.

Детали

С 24 февраля 2022 года, по обнародованным данным, россияне убили 1701 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 4120.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские войска за 7 сентября ранили двух жителей Донецкой области.

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