У тимчасово окупованому Донецьку на повітряних кульках літає прапор України

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З самого ранку у Донецьку, над Київським районом, в небі видніється український прапор, який запустили на повітряних кульках. Завдяки силі вітру він впевнено рухається по небу на значній висоті, що видно на відео, які публікують телеграм-канали.

Нагадаємо

Окупанти закінчили «дострокове голосування» на тимчасово окупованих територіях. У Центрі Національного Спротиву опублікували цифри явки електорату, які намалювали окупанти. Вони відображені у відсотках, через те, що "владі" кількість жителів на ТОТ невідома.