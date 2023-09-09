Во временно оккупированном Донецке на воздушных шариках летает флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во временно оккупированном Донецке неизвестные запустили на воздушных шариках флаг Украины. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, пишет УНН.
Детали
С самого утра в Донецке, над Киевским районом, в небе виднеется украинский флаг, который запустили на воздушных шариках. Благодаря силе ветра он уверенно движется по небу на значительной высоте, что видно на видео, которые публикуют телеграмм-каналы.
Напомним
Оккупанты закончили « «досрочное голосование» на временно оккупированных территориях. В Центре Национального Сопротивления опубликовали цифры явки электората, которые нарисовали оккупанты. Они отражены в процентах, так как "властям" количество жителей на ВОТ неизвестно.