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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 64183 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 67565 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 106297 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128873 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Во временно оккупированном Донецке на воздушных шариках летает флаг Украины

Во временно оккупированном Донецке на воздушных шариках летает флаг Украины

Киев • УНН

 • 521986 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во временно оккупированном Донецке неизвестные запустили на воздушных шариках флаг Украины. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, пишет УНН.

Детали

С самого утра в Донецке, над Киевским районом, в небе виднеется украинский флаг, который запустили на воздушных шариках. Благодаря силе ветра он уверенно движется по небу на значительной высоте, что видно на видео, которые публикуют телеграмм-каналы.

Напомним

Оккупанты закончили « «досрочное голосование» на временно оккупированных территориях. В Центре Национального Сопротивления опубликовали цифры явки электората, которые нарисовали оккупанты. Они отражены в процентах, так как "властям" количество жителей на ВОТ неизвестно. 

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