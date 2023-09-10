Россияне убили еще трех жителей Донецкой области и ранили шестерых

Цитата

"За 9 сентября россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Ивановском и 1 в Шахтерском. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении ОГА в Facebook.

Детали

С 24 февраля 2022 года, по обнародованным данным, россияне убили 1704 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4126.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские войска за 8 сентября убили еще четырех жителей Донецкой области и ранили семерых.