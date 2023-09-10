Россияне убили еще трех жителей Донецкой области и ранили шестерых
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Российские войска за 9 сентября убили еще трех жителей Донецкой области и ранили шестерых, сообщили в воскресенье в Донецкой ОГА, пишет УНН.
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"За 9 сентября россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Ивановском и 1 в Шахтерском. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении ОГА в Facebook.
Детали
С 24 февраля 2022 года, по обнародованным данным, россияне убили 1704 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4126.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские войска за 8 сентября убили еще четырех жителей Донецкой области и ранили семерых.