Окупанти обстріляли 2 райони в Дніпропетровській області: є руйнування та поранені

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Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському району ворог двічі ударив з «Градів». Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.

У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики.

Як зазначив голова ОВА, люди не постраждали.

Нагадаємо

Мер Харкова повідомив, що близько пʼятої ранку окупанти обстріляли Індустріальний район міста.