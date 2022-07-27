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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 16956 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли 2 райони в Дніпропетровській області: є руйнування та поранені

Окупанти обстріляли 2 райони в Дніпропетровській області: є руйнування та поранені

Київ • УНН

 • 124886 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі обстріляли два райони області. Є потерпілі та руйнування. Про це інформує УНН.

Деталі

Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький.

По Нікопольському району ворог двічі ударив з «Градів». Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка. Вона у лікарні.

У місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. Працюють електрики.

Як зазначив голова ОВА, люди не постраждали.

Нагадаємо

Мер Харкова повідомив, що близько пʼятої ранку окупанти обстріляли Індустріальний район міста.

Українські Національні Новини

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