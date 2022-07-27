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09:00 • 211 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 103673 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 119351 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 108594 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 139403 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138836 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113397 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106942 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 93172 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111467 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Оккупанты обстреляли 2 района в Днепропетровской области: есть разрушения и ранены

Оккупанты обстреляли 2 района в Днепропетровской области: есть разрушения и ранены

Киев • УНН

 • 124886 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ночью обстреляли два района области. Есть потерпевшие и разрушения. Об этом информирует УНН.

Детали

Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.

По Никопольскому району враг дважды ударил из «градов». Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

По Зеленодольской общине враг попал из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Работают электричества.

Как отметил глава ОВА, люди не пострадали.

Напомним

Мэр Харькова сообщил, что около пяти утра оккупанты обстреляли Индустриальный район города.

Украинские Национальные Новости

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