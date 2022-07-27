Оккупанты обстреляли 2 района в Днепропетровской области: есть разрушения и ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты ночью обстреляли два района области. Есть потерпевшие и разрушения. Об этом информирует УНН.
Детали
Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.
По Никопольскому району враг дважды ударил из «градов». Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.
В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.
По Зеленодольской общине враг попал из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Работают электричества.
Как отметил глава ОВА, люди не пострадали.
Напомним
Мэр Харькова сообщил, что около пяти утра оккупанты обстреляли Индустриальный район города.