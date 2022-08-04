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Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Миколаїв: мер показав наслідки ворожої атаки

Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Миколаїв: мер показав наслідки ворожої атаки

Київ • УНН

 • 197201 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні вночі, 4 серпня, Миколаїв був обстріляний окупаційною армією фактично 4 рази. Під ракетні удари потрапили два райони міста. Про це повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За інформацією посадовця, в центрі Миколаєва пошкоджено більше 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісна будівля. У них вибиті вікна, двері, побитий дах та пошкоджене майно. В одному з дворів потрібно зносити аварійну арку, яку значно пошкодило під час обстрілу.

Цитата

«Із самого ранку на місцях працювали наші комунальники. Вони розчистили проїжджу частину і тротуари від уламків та сміття, полагодили дорогу від ям, які утворились внаслідок влучання ракет», - додав Сєнкевич.

Доповнення 

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про нічні обстріли міста. Під обстріли потрапили два райони міста.

У Миколаєві під час чергового ворожого обстрілу нерозірвана ракета влучила просто серед проспекту. Область обстріляли російські окупанти з РСЗВ «Смерч», хотіли атакувати дронами-камікадзе.

Імовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви у передчутті контрнаступу ЗСУ.

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