Окупанти обстріляли два райони Миколаєва, - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про нічні обстріли міста. Під обстріли потрапили два райони міста. Про це інформує УНН.
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Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста.
За словами голови Миколаєва, є інформація про пошкодження житлових будинків в одному районі та пожежу в іншому.
Наразі в місті знову лунає повітряна тривога. Прошу всіх залишатись вдома.
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