Окупанти обстріляли два райони Миколаєва, - мер

Деталі

Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста.

За словами голови Миколаєва, є інформація про пошкодження житлових будинків в одному районі та пожежу в іншому.

Наразі в місті знову лунає повітряна тривога. Прошу всіх залишатись вдома.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова.