Оккупанты обстреляли два района Николаева, - мэр

Детали

Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города.

По словам главы Николаева, есть информация о повреждении жилых домов в одном районе и пожаре в другом.

Пока в городе снова раздается воздушная тревога. Прошу всех оставаться дома.

Напомним

Оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова.