Оккупанты обстреляли два района Николаева, - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных обстрелах города. Под обстрелы попали два района города. Об этом информирует УНН.
Детали
Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города.
По словам главы Николаева, есть информация о повреждении жилых домов в одном районе и пожаре в другом.
Пока в городе снова раздается воздушная тревога. Прошу всех оставаться дома.
Напомним
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