Оккупанты четыре раза за ночь обстреляли Николаев: мэр показал последствия вражеской атаки

Детали



По информации чиновника, в центре Николаева повреждено более 10 частных домов, три многоэтажки и офисное здание. У них выбиты окна, двери, разбита крыша и повреждено имущество. В одном из дворов нужно сносить аварийную арку, значительно повредившую при обстреле.



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«С самого утра на местах работали наши коммунальщики. Они расчистили проезжую часть и тротуары от обломков и мусора, починили дорогу от ям, образовавшихся в результате попадания ракет, - добавил Сенкевич.

Дополнение

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных обстрелах города. Под обстрелы попали два района города.

В Николаеве во время очередного вражеского обстрела неразорванная ракета попала прямо среди проспекта. Область обстреляли российские оккупанты из РСЗО «Смерч», хотели атаковать дронами-камикадзе.

Вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в предвкушении контрнаступления ВСУ.