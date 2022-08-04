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У Миколаєві нерозірвана ракета влучила просто серед проспекту - ОК "Південь"

У Миколаєві нерозірвана ракета влучила просто серед проспекту - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 231809 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Миколаєві під час чергового ворожого обстрілу нерозірвана ракета влучила просто серед проспекту. Область обстріляли російські окупанти з РСЗВ "Смерч", хотіли атакувати дронами-камікадзе. Про це йдеться у зведенні від 4 серпня оперативного командування "Південь", пише УНН.

Цитата

"Миколаївщину обстріляно реактивними системами залпового вогню «Смерч». Є влучання у відкриті поверхні Березнегуватського та Баштанського районів. Без руйнувань та без жертв. А по самому Миколаєву ворог поцілив у Центральний район. Зруйновано нежитлову будівлю, пошкоджено десяток приватних будинків та електромережу. Нерозірвана ракета влучила просто серед проспекту. Людських втрат немає", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, потужні вибухи у Миколаєві пролунали близько 04:00 та після 06:00, 4 серпня. Під обстріли потрапили два райони міста.

З його слів, у будинках вибиті вікна та пошкоджений дах. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. "Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар. Попередньо без жертв та постраждалих", - зазначив він у зведенні вранці 4 серпня.

Також в ОК Південь вказали, що двічі на Миколаївщині ворог намагався атакувати за допомогою дронів-камікадзе «Ланцет», які були влучно знищені нашими зенітно-ракетними підрозділами до реалізації своєї нищівної місії.

Доповнення

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про нічні обстріли міста.

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