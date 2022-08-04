В Николаеве неразорванная ракета попала прямо среди проспекта - ОК "Юг"

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"Николаевская область обстреляна реактивными системами залпового огня «Смерч». Есть попадание в открытые поверхности Березнеговатского и Баштанского районов. Без разрушений и без жертв. А по самому Николаеву враг попал в Центральный район. Разрушено нежилое здание, поврежден десяток частных домов и электросеть. Неразорванная ракета попала прямо среди проспекта. Человеческих потерь нет", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, мощные взрывы в Николаеве прогремели около 04:00 и после 06:00, 4 августа. Под обстрелы попали два района города.

По его словам, в домах выбиты окна и повреждена крыша. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. "Кроме этого одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. Предварительно без жертв и пострадавших", - отметил он в сводке утром 4 августа.

Также в ОК "Юг" указали, что дважды в Николаевской области враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе «Ланцет», которые были точно уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями до реализации своей миссии.

Дополнение

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных обстрелах города.