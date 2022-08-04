В Николаеве неразорванная ракета попала прямо среди проспекта - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Николаеве во время очередного вражеского обстрела неразорванная ракета попала прямо среди проспекта. Область обстреляли российские оккупанты из РСЗО "Смерч", хотели атаковать дронами-камикадзе. Об этом говорится в сводке от 4 августа оперативного командования "Юг", пишет УНН.
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"Николаевская область обстреляна реактивными системами залпового огня «Смерч». Есть попадание в открытые поверхности Березнеговатского и Баштанского районов. Без разрушений и без жертв. А по самому Николаеву враг попал в Центральный район. Разрушено нежилое здание, поврежден десяток частных домов и электросеть. Неразорванная ракета попала прямо среди проспекта. Человеческих потерь нет", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.
Детали
По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, мощные взрывы в Николаеве прогремели около 04:00 и после 06:00, 4 августа. Под обстрелы попали два района города.
По его словам, в домах выбиты окна и повреждена крыша. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. "Кроме этого одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. Предварительно без жертв и пострадавших", - отметил он в сводке утром 4 августа.
Также в ОК "Юг" указали, что дважды в Николаевской области враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе «Ланцет», которые были точно уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями до реализации своей миссии.
Дополнение
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о ночных обстрелах города.