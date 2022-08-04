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Масовані обстріли Миколаєва пов'язані з накопиченням сил ворога – Гуменюк

Масовані обстріли Миколаєва пов'язані з накопиченням сил ворога – Гуменюк

Київ • УНН

 • 225680 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Імовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, з чим пов'язані масовані обстріли Миколаєва, Гуменюк відповіла: "Скоріш за все, це пов'язано з тим, що ворог накопичує сили, підтягує резерви в передчутті контрнаступу і в намаганні створити свій контрнаступ. Для цього розганяє, в тому числі, й інформаційні фейки про те, що Миколаїв ось-ось візьмуть".

Також вона зазначила, що це намагання зламати дух, тому що Миколаїв є фортецею.

"Коли така суттєва символічна ситуація, коли є форпост і він тримає південь для подальшого просування, то тут важливо не тільки руйнувати все, що є, а й зробити натяк на те, що зламаний дух", - сказала Гуменюк.

Доповнення

Радник глави ОП України Олексій Арестович повідомляв, що російські загарбники зібрали на півдні країни близько 30 БТГ і готуються до наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.

Рашисти цілеспрямовано вбивають Миколаїв. Голова облради заявила, що місто стає другим Маріуполем.

Українські Національні Новини

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