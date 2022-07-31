Рашисти цілеспрямовано вбивають Миколаїв. Голова облради заявила, що місто стає другим Маріуполем

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22467 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65916 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 111046 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 162848 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 161335 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 165024 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 144271 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114137 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107267 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 300702 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.6 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 113331 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 82965 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 167583 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 70957 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 59048 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 167583 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 300684 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 563434 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 507873 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 708998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 30073 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 82965 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 113331 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 140890 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 154554 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Рашисти цілеспрямовано вбивають Миколаїв. Голова облради заявила, що місто стає другим Маріуполем

Рашисти цілеспрямовано вбивають Миколаїв. Голова облради заявила, що місто стає другим Маріуполем

Київ • УНН

 • 247332 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Майже 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає УНН

Цитата

«Моє місто – місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем! (…) Близько 40 ракет сьогодні вночі прилетіло по Миколаєву. Це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення.

Повторюсь – місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими…! Але ми вистоїмо!», - написала Замазєєва у своєму Телеграм-каналі.

Вона наголосила, що ворог отримає покарання за кожну випущену по місту ракету, за кожного загиблого мешканця міста.

Контекст

Обстріл Миколаєва ворогом у ніч з 30 на 31 липня став одним з найсильніших з початку повномасштабного вторгнення. 

Цієї ночі від наслідків ворожого обстрілу загинули генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,147.20
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,907.71