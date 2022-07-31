Рашисти цілеспрямовано вбивають Миколаїв. Голова облради заявила, що місто стає другим Маріуполем
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Майже 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає УНН.
Цитата
«Моє місто – місто-Герой Миколаїв стає другим Маріуполем! (…) Близько 40 ракет сьогодні вночі прилетіло по Миколаєву. Це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення.
Повторюсь – місто цілеспрямовано вбивають. Але ніякі ракети та снаряди не зможуть зламати дух наших людей! Місто поранене і щоденно ці поранення стають все важчими…! Але ми вистоїмо!», - написала Замазєєва у своєму Телеграм-каналі.
Вона наголосила, що ворог отримає покарання за кожну випущену по місту ракету, за кожного загиблого мешканця міста.
Контекст
Обстріл Миколаєва ворогом у ніч з 30 на 31 липня став одним з найсильніших з початку повномасштабного вторгнення.
Цієї ночі від наслідків ворожого обстрілу загинули генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська.