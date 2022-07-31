Президент висловив співчуття щодо загибелі Олексія Вадатурського
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким Олексія Вадатурського та його дружини Раїси, що загинули внаслідок обстрілів Миколаєва. Про це йдеться на сайті Президента, передає УНН.
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«Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських попри постійні обстріли міста залишилася в Миколаєві. Напередодні одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де мешкало подружжя. Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави. Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинули генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська.