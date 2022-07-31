Президент висловив співчуття щодо загибелі Олексія Вадатурського

Цитата

«Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських попри постійні обстріли міста залишилася в Миколаєві. Напередодні одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де мешкало подружжя. Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави. Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинули генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Вадатурська.



