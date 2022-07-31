Рашисты целенаправленно убивают Николаев. Глава облсовета заявила, что город становится вторым Мариуполем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Почти 40 ракет ночью прилетело по Николаеву, это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает УНН.
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«Мой город – город-Герой Николаев становится вторым Мариуполем! (…) Около 40 ракет сегодня ночью прилетело по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения.
Повторюсь – город целенаправленно убивают. Но никакие ракеты и снаряды не смогут взломать дух наших людей! Город ранен и ежедневно эти ранения становятся все тяжелее…! Но мы выстоим!», – написала Замазеева в своем Телеграмм-канале.
Она подчеркнула, что враг получит наказание за каждую выпущенную по городу ракету, за каждого погибшего жителя города.
Контекст
Обстрел Николаева врагом в ночь с 30 на 31 июля стал одним из сильнейших с начала полномасштабного вторжения.
Этой ночью от последствий вражеского обстрела погибли генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская.