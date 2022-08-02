Арестович заявив, що російські окупанти зібрали на півдні близько 30 БТГ для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв

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Він наголосив, що окупантам поставили завдання бути готовими до наступу на Миколаїв і Кривий Ріг до 6 серпня, але терміни підсумкової підготовки можуть зміщуватися.

Арестович переконаний, що наступ буде провальним, а ЗСУ відіб'ють атаку.

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"Хочу попередити жителів Кривого Рогу та Миколаєва - нічого у них не вийде. Ступінь бойової готовності цих військ викликає... вони, м'яко кажучи, не дуже боєготовні - дуті штати, не вистачає людей, морально-психологічний, технічний стан залишає бажати кращого", - додав радник глави ОП.

Нагадаємо

Арестович заявив про початок третьої фази війни.