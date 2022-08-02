Арестович заявив, що російські окупанти зібрали на півдні близько 30 БТГ для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Російські загарбники зібрали на півдні країни близько 30 БТГ, так окупанти готуються до наступу на Кривий Ріг та Миколаїв. Про це заявив радник глави ОП України Олексій Арестович, передає УНН.
Деталі
Він наголосив, що окупантам поставили завдання бути готовими до наступу на Миколаїв і Кривий Ріг до 6 серпня, але терміни підсумкової підготовки можуть зміщуватися.
Арестович переконаний, що наступ буде провальним, а ЗСУ відіб'ють атаку.
Цитата
"Хочу попередити жителів Кривого Рогу та Миколаєва - нічого у них не вийде. Ступінь бойової готовності цих військ викликає... вони, м'яко кажучи, не дуже боєготовні - дуті штати, не вистачає людей, морально-психологічний, технічний стан залишає бажати кращого", - додав радник глави ОП.
Нагадаємо
Арестович заявив про початок третьої фази війни.