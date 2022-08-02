Арестович заявил, что российские оккупанты собрали на юге около 30 БТГ для наступления на Кривой Рог и Николаев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Российские захватчики собрали на юге страны около 30 БТГ, так оккупанты готовятся к наступлению на Кривой Рог и Николаев. Об этом заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович, передает УНН.
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Он подчеркнул, что оккупантам поставили задачу быть готовыми к наступлению на Николаев и Кривой Рог до 6 августа, но сроки итоговой подготовки могут смещаться.
Арестович убежден, что наступление будет провальным, а ВСУ отразят атаку.
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“Хочу предупредить жителей Кривого Рога и Николаева – ничего у них не получится. Степень боевой готовности этих войск вызывает... они, мягко говоря, не очень боеготовы – дутые штаты, не хватает людей, морально-психологическое, техническое состояние оставляет желать лучшего", – добавил советник главы ОП.
Напомним
Арестович заявил о начале третьей фазы войны.