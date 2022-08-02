Арестович заявил, что российские оккупанты собрали на юге около 30 БТГ для наступления на Кривой Рог и Николаев

Детали

Он подчеркнул, что оккупантам поставили задачу быть готовыми к наступлению на Николаев и Кривой Рог до 6 августа, но сроки итоговой подготовки могут смещаться.

Арестович убежден, что наступление будет провальным, а ВСУ отразят атаку.

Цитата

“Хочу предупредить жителей Кривого Рога и Николаева – ничего у них не получится. Степень боевой готовности этих войск вызывает... они, мягко говоря, не очень боеготовы – дутые штаты, не хватает людей, морально-психологическое, техническое состояние оставляет желать лучшего", – добавил советник главы ОП.

Напомним

Арестович заявил о начале третьей фазы войны.