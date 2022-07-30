Арестович заявив про початок третьої фази війни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що обстріли в Оленівці це початок третьої фази війни. Про це повідомляє УНН.
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29 липня російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені. Внаслідок обстрілу загинуло приблизно 50 осіб, дістало поранення – 130.
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"У цій війні є особливість. Фаза війни завжди змінюється через умовну Бучу. Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку. Вони по-іншому не можуть ", – сказав Арестович.
На його думку, в наступній фазі росіяни хочуть здобути перевагу одразу на 5 напрямках. Однак він впевнений, що така тактика росіян буде програшною. Вона, зрештою, зруйнує усі задуми окупантів щодо "прориву".
Нагадаємо
Резніков прирівняв обстріл в Оленівці до Катинського розстрілу.