Арестович заявив про початок третьої фази війни

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29 липня російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені. Внаслідок обстрілу загинуло приблизно 50 осіб, дістало поранення – 130.

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"У цій війні є особливість. Фаза війни завжди змінюється через умовну Бучу. Ми заходимо в третю фазу війни через Оленівку. Вони по-іншому не можуть ", – сказав Арестович.

На його думку, в наступній фазі росіяни хочуть здобути перевагу одразу на 5 напрямках. Однак він впевнений, що така тактика росіян буде програшною. Вона, зрештою, зруйнує усі задуми окупантів щодо "прориву".

Нагадаємо

Резніков прирівняв обстріл в Оленівці до Катинського розстрілу.