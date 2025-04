Резніков прирівняв обстріл в Оленівці до Катинського розстрілу

Цитата

"Обстріл росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь. Катування та вбивство українських військовополонених є порушенням Женевських конвенцій. росія — непримиренна терористична держава, яку треба перемогти на полі бою", - написав Резніков.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські військові зумисно обстріляли колонію в Оленівці, де були українські військовополонені.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські полонені.

russia’s shelling of the prison in #Olenivka is Ukraine’s Katyn. The torture and killing of prisoners of war is a violation of the Geneva Conventions. russia is an intransigent terrorist state that must be defeated on the battlefield.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022