Резніков прирівняв обстріл в Оленівці до Катинського розстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter прокоментував обстріл в Оленівці та прирівняв його до Катинського розстрілу, передає УНН.
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"Обстріл росією в'язниці в Оленівці - це українська Катинь. Катування та вбивство українських військовополонених є порушенням Женевських конвенцій. росія — непримиренна терористична держава, яку треба перемогти на полі бою", - написав Резніков.
За даними Генерального штабу ЗСУ, російські військові зумисно обстріляли колонію в Оленівці, де були українські військовополонені.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські полонені.
russia’s shelling of the prison in #Olenivka is Ukraine’s Katyn. The torture and killing of prisoners of war is a violation of the Geneva Conventions. russia is an intransigent terrorist state that must be defeated on the battlefield.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022