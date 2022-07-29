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Резников приравнял обстрел в Оленивке к Катынскому расстрелу

Резников приравнял обстрел в Оленивке к Катынскому расстрелу

Киев • УНН

 • 123127 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter прокомментировал обстрел в Оленивке и приравнял его к Катынскому расстрелу, передает УНН.

Цитата

"Обстрел россией тюрьмы в Оленовке – это украинская Катынь. Пытки и убийство украинских военнопленных являются нарушением Женевских конвенций. россия — непримиримое террористическое государство, которое нужно победить на поле боя", - написал Резников.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские военные намеренно обстреляли колонию в Оленовке, где были украинские военнопленные.

Напомним

Оккупанты обстреляли колонию в Оленовке, где находились украинские пленные.

russia’s shelling of the prison in #Olenivka is Ukraine’s Katyn. The torture and killing of prisoners of war is a violation of the Geneva Conventions. russia is an intransigent terrorist state that must be defeated on the battlefield.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022

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