Резников приравнял обстрел в Оленивке к Катынскому расстрелу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter прокомментировал обстрел в Оленивке и приравнял его к Катынскому расстрелу, передает УНН.
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"Обстрел россией тюрьмы в Оленовке – это украинская Катынь. Пытки и убийство украинских военнопленных являются нарушением Женевских конвенций. россия — непримиримое террористическое государство, которое нужно победить на поле боя", - написал Резников.
По данным Генерального штаба ВСУ, российские военные намеренно обстреляли колонию в Оленовке, где были украинские военнопленные.
Напомним
Оккупанты обстреляли колонию в Оленовке, где находились украинские пленные.
russia’s shelling of the prison in #Olenivka is Ukraine’s Katyn. The torture and killing of prisoners of war is a violation of the Geneva Conventions. russia is an intransigent terrorist state that must be defeated on the battlefield.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 29, 2022