Арестович заявил о начале третьей фазы войны

Детали

29 июля российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, где находились украинские пленные. В результате обстрела погибли примерно 50 человек, получили ранения – 130.

Цитата

"В этой войне есть особенность. Фаза войны всегда меняется из-за условной Бучи. Мы заходим в третью фазу войны через Оленевку. Они по-другому не могут", – сказал Арестович.

По его мнению, в следующей фазе россияне хотят получить преимущество сразу на 5 направлениях. Однако он уверен, что подобная тактика россиян будет проигрышной. Она, в конце концов, разрушит все замыслы оккупантов по "прорыву".

Напомним

Резников приравнял обстрел в Оленовке к Катынскому расстрелу.