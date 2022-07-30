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Арестович заявил о начале третьей фазы войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что обстрелы в Оленовке это начало третьей фазы войны. Об этом сообщает УНН.

Детали

29 июля российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, где находились украинские пленные. В результате обстрела погибли примерно 50 человек, получили ранения – 130.

Цитата

"В этой войне есть особенность. Фаза войны всегда меняется из-за условной Бучи. Мы заходим в третью фазу войны через Оленевку. Они по-другому не могут", – сказал Арестович.

По его мнению, в следующей фазе россияне хотят получить преимущество сразу на 5 направлениях. Однако он уверен, что подобная тактика россиян будет проигрышной. Она, в конце концов, разрушит все замыслы оккупантов по "прорыву".

Напомним

Резников приравнял обстрел в Оленовке к Катынскому расстрелу.

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