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Массированные обстрелы Николаева связаны с накоплением сил врага – Гуменюк

Массированные обстрелы Николаева связаны с накоплением сил врага – Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в ожидании контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, с чем связаны массированные обстрелы Николаева, Гуменюк ответила: "Скорее всего, это связано с тем, что враг накапливает силы, подтягивает резервы в предвкушении контрнаступления и в попытке создать свое контрнаступление. Для этого разгоняет, в том числе, и информационные фейки о том, что Николаев вот-вот возьмут".

Также она отметила, что это попытка сломать дух, потому что Николаев является крепостью.

"Когда такая существенна символическая ситуация, когда есть форпост и он держит юг для дальнейшего продвижения, то здесь важно не только разрушать все, что есть, но и сделать намек на то, что сломан дух", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович сообщал, что российские захватчики собрали на юге страны около 30 БТГ и готовятся к наступлению на Кривой Рог и Николаев.

Рашисты целенаправленно убивают Николаев. Глава облсовета заявила, что город становится вторым Мариуполем.

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