Оголошено номінантів на премію "Оскар-2026": горор "Грішники" встановив історичний рекорд

Після оголошення списку номінантів 98-ї премії "Оскар" аналітики визначили трійку лідерів, які мають найбільші шанси на головні нагороди. Стрічки "Грішники", "Одна битва за іншою" та "Франкенштейн" домінують у більшості технічних та основних категорій, задаючи тон цьогорічному кіносезону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Фільм "Грішники" став справжньою сенсацією, отримавши 16 номінацій. Це рекордна кількість для жанру горор, який тривалий час ігнорувався Кіноакадемією у головних категоріях. Окрім боротьби за титул "Найкращий фільм", картина претендує на нагороди за режисуру, сценарій та акторські роботи Майкла Б. Джордана та Вунмі Мосаку. Критики відзначають унікальне поєднання соціальної драми та надприродного трилера, що забезпечило стрічці масову популярність.

Драматична масштабність "Однієї битви за іншою"

Нова робота Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою" отримала 12 номінацій і вважається головним конкурентом у технічних номінаціях, таких як "Найкращий монтаж" та "Найкраща операторська робота".

Леонардо ДіКапріо, який виконав головну роль, знову опинився серед фаворитів акторської категорії. Фільм виділяється складним сценарієм та глибоким дослідженням людських характерів у кризових ситуаціях, що є характерним стилем режисера.

Готичне бачення Гільєрмо дель Торо у "Франкенштейні"

Екранізація класичного роману Мері Шеллі від Гільєрмо дель Торо здобула прихильність академіків завдяки неперевершеному візуальному стилю. Стрічка представлена у категоріях "Найкращий дизайн-постановлення", "Найкращий макіяж та зачіска" та "Найкращі костюми". Особливу увагу привернула гра Джейкоба Елорді, який номінований за роль другого плану. Фільм називають однією з найнаочніших та найтехнологічніших картин року.

