Оголошено номінантів на премію "Оскар-2026": горор "Грішники" встановив історичний рекорд

Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 22167 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 20069 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 19477 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17507 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17684 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 34009 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15947 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16430 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18924 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиці
22 січня, 15:27
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 15:45
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України
21:21
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 34009 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко
22 січня, 10:28
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:44
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Олександр Сирський
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Вашингтон
Ґренландія
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
21 січня, 18:19
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею
21 січня, 15:49
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
21 січня, 12:13
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

Оголошено номінантів на премію "Оскар-2026": горор "Грішники" встановив історичний рекорд

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Оголошено номінантів на "Оскар-2026", де лідерами стали "Грішники", "Одна битва за іншою" та "Франкенштейн". Горор "Грішники" отримав рекордні 16 номінацій, включаючи головні категорії.

Оголошено номінантів на премію "Оскар-2026": горор "Грішники" встановив історичний рекорд

Після оголошення списку номінантів 98-ї премії "Оскар" аналітики визначили трійку лідерів, які мають найбільші шанси на головні нагороди. Стрічки "Грішники", "Одна битва за іншою" та "Франкенштейн" домінують у більшості технічних та основних категорій, задаючи тон цьогорічному кіносезону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Фільм "Грішники" став справжньою сенсацією, отримавши 16 номінацій. Це рекордна кількість для жанру горор, який тривалий час ігнорувався Кіноакадемією у головних категоріях. Окрім боротьби за титул "Найкращий фільм", картина претендує на нагороди за режисуру, сценарій та акторські роботи Майкла Б. Джордана та Вунмі Мосаку. Критики відзначають унікальне поєднання соціальної драми та надприродного трилера, що забезпечило стрічці масову популярність.

Драматична масштабність "Однієї битви за іншою"

Нова робота Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою" отримала 12 номінацій і вважається головним конкурентом у технічних номінаціях, таких як "Найкращий монтаж" та "Найкраща операторська робота".

Об'єднання Netflix та Warner Bros. може покласти край "втомі від підписок"22.01.26, 02:15 • 3612 переглядiв

Леонардо ДіКапріо, який виконав головну роль, знову опинився серед фаворитів акторської категорії. Фільм виділяється складним сценарієм та глибоким дослідженням людських характерів у кризових ситуаціях, що є характерним стилем режисера.

Готичне бачення Гільєрмо дель Торо у "Франкенштейні"

Екранізація класичного роману Мері Шеллі від Гільєрмо дель Торо здобула прихильність академіків завдяки неперевершеному візуальному стилю. Стрічка представлена у категоріях "Найкращий дизайн-постановлення", "Найкращий макіяж та зачіска" та "Найкращі костюми". Особливу увагу привернула гра Джейкоба Елорді, який номінований за роль другого плану. Фільм називають однією з найнаочніших та найтехнологічніших картин року.

Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року22.01.26, 01:40 • 27574 перегляди

Степан Гафтко

Культура
Режисер
Фільм
Reuters