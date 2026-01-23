Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026": хоррор "Грешники" установил исторический рекорд

После объявления списка номинантов 98-й премии "Оскар" аналитики определили тройку лидеров, имеющих наибольшие шансы на главные награды. Ленты "Грешники", "Одна битва за другой" и "Франкенштейн" доминируют в большинстве технических и основных категорий, задавая тон нынешнему киносезону. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Фильм "Грешники" стал настоящей сенсацией, получив 16 номинаций. Это рекордное количество для жанра хоррор, который долгое время игнорировался Киноакадемией в главных категориях. Помимо борьбы за титул "Лучший фильм", картина претендует на награды за режиссуру, сценарий и актерские работы Майкла Б. Джордана и Вунми Мосаку. Критики отмечают уникальное сочетание социальной драмы и сверхъестественного триллера, что обеспечило ленте массовую популярность.

Драматическая масштабность "Одной битвы за другой"

Новая работа Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой" получила 12 номинаций и считается главным конкурентом в технических номинациях, таких как "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа".

Леонардо ДиКаприо, исполнивший главную роль, снова оказался среди фаворитов актерской категории. Фильм выделяется сложным сценарием и глубоким исследованием человеческих характеров в кризисных ситуациях, что является характерным стилем режиссера.

Готическое видение Гильермо дель Торо во "Франкенштейне"

Экранизация классического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо снискала благосклонность академиков благодаря непревзойденному визуальному стилю. Лента представлена в категориях "Лучший дизайн-постановки", "Лучший макияж и прическа" и "Лучшие костюмы". Особое внимание привлекла игра Джейкоба Элорди, номинированного за роль второго плана. Фильм называют одной из самых наглядных и технологичных картин года.

