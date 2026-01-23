Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026": хоррор "Грешники" установил исторический рекорд

$43.180.08
19:51 • 10327 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 22119 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 20030 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 19441 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17484 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17681 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34001 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15947 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16430 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18924 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Графики отключений электроэнергии
МВД призывает украинцев подготовить запас самого необходимого на 3–5 суток из-за чрезвычайной ситуации в энергетикеPhoto22 января, 15:27 • 4354 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени22 января, 15:27 • 20922 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 15790 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 6580 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине21:21 • 5804 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 15802 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 21249 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34000 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 26683 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 80570 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Александр Сырский
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Вашингтон
Гренландия
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 6596 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 27572 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24153 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 30467 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 67876 просмотра
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026": хоррор "Грешники" установил исторический рекорд

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Объявлены номинанты на "Оскар-2026", где лидерами стали "Грешники", "Одна битва за другой" и "Франкенштейн". Хоррор "Грешники" получил рекордные 16 номинаций, включая главные категории.

Объявлены номинанты на премию "Оскар-2026": хоррор "Грешники" установил исторический рекорд

После объявления списка номинантов 98-й премии "Оскар" аналитики определили тройку лидеров, имеющих наибольшие шансы на главные награды. Ленты "Грешники", "Одна битва за другой" и "Франкенштейн" доминируют в большинстве технических и основных категорий, задавая тон нынешнему киносезону. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Фильм "Грешники" стал настоящей сенсацией, получив 16 номинаций. Это рекордное количество для жанра хоррор, который долгое время игнорировался Киноакадемией в главных категориях. Помимо борьбы за титул "Лучший фильм", картина претендует на награды за режиссуру, сценарий и актерские работы Майкла Б. Джордана и Вунми Мосаку. Критики отмечают уникальное сочетание социальной драмы и сверхъестественного триллера, что обеспечило ленте массовую популярность.

Драматическая масштабность "Одной битвы за другой"

Новая работа Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой" получила 12 номинаций и считается главным конкурентом в технических номинациях, таких как "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа".

Объединение Netflix и Warner Bros. может положить конец "усталости от подписок"22.01.26, 02:15 • 3612 просмотров

Леонардо ДиКаприо, исполнивший главную роль, снова оказался среди фаворитов актерской категории. Фильм выделяется сложным сценарием и глубоким исследованием человеческих характеров в кризисных ситуациях, что является характерным стилем режиссера.

Готическое видение Гильермо дель Торо во "Франкенштейне"

Экранизация классического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо снискала благосклонность академиков благодаря непревзойденному визуальному стилю. Лента представлена в категориях "Лучший дизайн-постановки", "Лучший макияж и прическа" и "Лучшие костюмы". Особое внимание привлекла игра Джейкоба Элорди, номинированного за роль второго плана. Фильм называют одной из самых наглядных и технологичных картин года.

Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года22.01.26, 01:40 • 27572 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Режиссер
Фильм
Reuters