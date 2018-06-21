Ограничение импорта серной кислоты в Украину несет опасности для экономики - глава “Укрметаллургпрома”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна не досягне зростання ВВП в 5-7%, до якого за заявою прем'єр-міністра потрібно прагнути, якщо в країну штучним способом заборонять імпорт сировини - сірчаної кислоти, яка використовується в металургійному виробництві. Про це повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "112 Україна" .

За словами Каленкова, гірничо-металургійний комплекс країни знаходиться під жорстким тиском протекціоністських розслідувань з боку США і ЄС, веде конкурентну боротьбу за право залишитися на світовому ринку, але при цьому стикається з несправедливою ситуацією, коли українська сторона ставить під загрозу існування галузі.

"Я можу ще раз підтвердити те, що говорив прем'єр-міністр, заявляючи, що нам потрібне зростання мінімум 5% -7%, ми зараз маємо 2%. Мати зростання 5% -7% ВВП - це потрібно мати зростання промисловості порядки більше 10 %. Гірничо-металургійний комплекс дає третину цього зростання. Зараз ми знаходимося під великим тиском. Всередині України нас обмежує логістика, на зовнішніх ринках йде ціла хвиля протекціоністських розслідувань. Сполучені Штати Америки, тепер Євросоюз, Туреччина, країни Перської затоки. ми конкуруємо в дуже жорсткій боротьбі. Для нас дуже важливий любо фактор, який може вплинути на наші продажі ", - заявив глава об'єднання підприємств.

За словами Каленкова, перші слідства обмеження імпорту в країну сірчаної кислоти - зменшення валюти, яка надходить в бюджет країни, падіння курсу гривні.

Нагадаємо, підприємства, "Сумихімпром" і "Східний ГЗК", які знаходяться в підпорядкуванні Мінекономрозвитку і торгівлі, ініціювали розслідування щодо сірчаної кислоти, результатом якого може стати введення мит на її ввезення в Україну. За словами промисловців, такі дії ведуть до монополізації ринку цими двома підприємствами.

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