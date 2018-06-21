Ограничение импорта серной кислоты в Украину несет опасности для экономики - глава “Укрметаллургпрома”

По словам Каленкова, горно-металлургический комплекс страны находится под жестким давлением протекционистских расследований со стороны США и ЕС, ведет конкурентную борьбу за право остаться на мировом рынке, но при этом сталкивается с несправедливой ситуацией, когда украинская сторона ставит под угрозу существование отрасли.

"Я могу еще раз подтвердить то, что говорил премьер-министр, заявляя, что нам нужен рост минимум 5%-7%, мы сейчас имеем 2%. Иметь рост 5%-7% ВВП - это нужно иметь рост промышленности порядка больше 10%. Горно-металлургический комплекс дает треть этого роста. Сейчас мы находимся под большим давлением. Внутри Украины нас ограничивает логистика, на внешних рынках идет целая волна протекционистских расследований. Соединенные Штаты Америки, теперь Евросоюз, Турция, страны Персидского залива. Мы конкурируем в очень жесткой борьбе. Для нас очень важен любой фактор, который может повлиять на наши продажи", - заявил глава объединения предприятий.

По словам Каленкова, первые следствия ограничения импорта в страну серной кислоты – уменьшение валюты, которая поступает в бюджет страны, падение курса гривны.

Напомним, предприятия, "Сумыхимпром" и "Восточный ГОК", которые находятся в подчинении Минэкономразвития и торговли, инициировали расследование в отношении серной кислоты, результатом которого может стать введение пошлин на ее ввоз в Украину. По словам промышленников, такие действия ведут к монополизации рынка этими двумя предприятиями.