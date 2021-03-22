Офіс Зеленського намагаються відмити від графіті, але є труднощі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Клінінгова компанія намагається відмити фасад Офісу Президента України від малюнків та написів, які нанесли активісти під час мітингу 20 березня, але є певні труднощі, передає кореспондент УНН.
Деталі
За словами представників клінінгової компанії, яка змиває написи, фарба майже не піддається навіть високому тиску рідини. Тому графіті вкривають хімічним розчином і потім накривають плівкою для утворення парникового ефекту.
Після 10-15 хвилин, фарбу змивають під високим тиском. На данний момент очищено близько 4 квадратних метрів.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Що ще відомо
21 березня Офіс Президента України перерахував точні збитки, завдані наслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві.
“Унаслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві, було завдано пошкоджень адміністративній будівлі Офісу Президента України, які попередньо оцінюють у майже 2 млн грн. У мітингу взяли участь до тисячі осіб. Під час заходу найбільш радикальні його учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди, вибухові пакети, феєрверки, аерозольну фарбу для графіті в балончиках”, — вказано у повідомленні.
Також учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі. Фасад першого поверху обмальовано фарбою, що завдало значної шкоди зовнішньому вигляду споруди.