Офіс Президента України підтвердив телефонну розмову між Зеленським і Трампом

Трамп розпочав телефонні переговори щодо припинення вогню в Україні з розмови із Зеленським, це підтвердили в Офісі Президента України. Про це передає CNN, пише УНН.

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Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, згідно з повідомленням Офісу Президента України.

Як зазначає видання, очікувалося, що Трамп розпочне свою дипломатичну ініціативу в понеділок із дзвінка до президента росії володимира путіна.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Лідери домовилися знову поговорити після розмови Трампа з путіним.

Згодом президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали телефонну розмову, щоб обговорити зусилля щодо досягнення припинення вогню у війні з Україною. Представник Білого дому підтвердив, що дзвінок почався в понеділок вранці за місцевим часом.