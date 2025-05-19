Офис Президента Украины подтвердил телефонный разговор между Зеленским и Трампом

Трамп начал телефонные переговоры о прекращении огня в Украине с разговора с Зеленским, это подтвердили в Офисе Президента Украины. Об этом передает CNN, пишет УНН.

Детали

Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, согласно сообщению Офиса Президента Украины.

Как отмечает издание, ожидалось, что Трамп начнет свою дипломатическую инициативу в понедельник со звонка президенту россии владимиру путину.

Напомним

Как ранее писал УНН Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Лидеры договорились снова поговорить после разговора Трампа с путиным.

Впоследствии президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали телефонный разговор, чтобы обсудить усилия по достижению прекращения огня в войне с Украиной. Представитель Белого дома подтвердил, что звонок начался в понедельник утром по местному времени.