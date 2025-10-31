$42.080.01
Ексклюзив
14:27 • 4182 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 11962 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 21359 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 12852 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 25203 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 15116 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 19187 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 24805 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14472 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53 • 24261 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу

Київ • УНН

 • 4166 перегляди

Понад 50 парам відмовлено в онлайн-реєстрації шлюбу через "Дію": 17 у 2024 році та 40 у 2025 році. За рік роботи сервісу понад 17 тисяч пар одружилися онлайн.

Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу

Після запуску функції онлайн-реєстрації шлюбу в Україні понад 50 парам було відмовлено укласти шлюб. У 2024 році електронний офіс Мін'юсту не дозволив укласти шлюб 17 парам, а у 2025-му - вже 40. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит. 

Деталі

"З початку запровадження 9 вересня 2024 року та станом на 31 грудня 2024 року Цифровим офісом державної реєстрації актів цивільного стану Київського міжрегіонального управління сформовано 17 відмов у проведенні державної реєстрації шлюбу в електронній формі", - йдеться у відповіді на запит. 

Також у Мінюсті повідомили, що з січня поточного року та до кінця вересня Цифровим офісом державної реєстрації актів цивільного стану було 40 відмов у проведенні державної реєстрації шлюбу в електронній формі. 

Нагадаємо

За рік роботи сервісу Шлюб онлайн в Україні побралися понад 17 тисяч пар.

У 2026 році розірвати шлюбний зв’язок можна буде швидко і без зайвої бюрократії, використавши застосунок "Дія".

Павло Башинський

СуспільствоТехнології
Шлюб
Дія (сервіс)
Міністерство юстиції України
Україна