Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Київ • УНН
Понад 50 парам відмовлено в онлайн-реєстрації шлюбу через "Дію": 17 у 2024 році та 40 у 2025 році. За рік роботи сервісу понад 17 тисяч пар одружилися онлайн.
"З початку запровадження 9 вересня 2024 року та станом на 31 грудня 2024 року Цифровим офісом державної реєстрації актів цивільного стану Київського міжрегіонального управління сформовано 17 відмов у проведенні державної реєстрації шлюбу в електронній формі", - йдеться у відповіді на запит.
Також у Мінюсті повідомили, що з січня поточного року та до кінця вересня Цифровим офісом державної реєстрації актів цивільного стану було 40 відмов у проведенні державної реєстрації шлюбу в електронній формі.
За рік роботи сервісу Шлюб онлайн в Україні побралися понад 17 тисяч пар.
У 2026 році розірвати шлюбний зв’язок можна буде швидко і без зайвої бюрократії, використавши застосунок "Дія".