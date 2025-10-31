$42.080.01
Эксклюзив
14:27 • 2164 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 10235 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 19423 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 11713 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 23586 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14800 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 18903 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 24709 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14379 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24196 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака

Киев • УНН

 • 2190 просмотра

Более 50 парам отказано в онлайн-регистрации брака через "Дію": 17 в 2024 году и 40 в 2025 году. За год работы сервиса более 17 тысяч пар поженились онлайн.

Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака

После запуска функции онлайн-регистрации брака в Украине более 50 парам было отказано в заключении брака. В 2024 году электронный офис Минюста не разрешил заключить брак 17 парам, а в 2025-м - уже 40. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос. 

Детали

"С начала введения 9 сентября 2024 года и по состоянию на 31 декабря 2024 года Цифровым офисом государственной регистрации актов гражданского состояния Киевского межрегионального управления сформировано 17 отказов в проведении государственной регистрации брака в электронной форме", - говорится в ответе на запрос. 

Также в Минюсте сообщили, что с января текущего года и до конца сентября Цифровым офисом государственной регистрации актов гражданского состояния было 40 отказов в проведении государственной регистрации брака в электронной форме. 

Напомним

За год работы сервиса Брак онлайн в Украине поженились более 17 тысяч пар.

В 2026 году расторгнуть брачный союз можно будет быстро и без лишней бюрократии, используя приложение "Дія".

Павел Башинский

ОбществоТехнологии
Брак
Дія (сервис)
Министерство юстиции Украины
Украина