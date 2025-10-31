Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака

После запуска функции онлайн-регистрации брака в Украине более 50 парам было отказано в заключении брака. В 2024 году электронный офис Минюста не разрешил заключить брак 17 парам, а в 2025-м - уже 40. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос.

Детали

"С начала введения 9 сентября 2024 года и по состоянию на 31 декабря 2024 года Цифровым офисом государственной регистрации актов гражданского состояния Киевского межрегионального управления сформировано 17 отказов в проведении государственной регистрации брака в электронной форме", - говорится в ответе на запрос.

Также в Минюсте сообщили, что с января текущего года и до конца сентября Цифровым офисом государственной регистрации актов гражданского состояния было 40 отказов в проведении государственной регистрации брака в электронной форме.

Напомним

За год работы сервиса Брак онлайн в Украине поженились более 17 тысяч пар.

В 2026 году расторгнуть брачный союз можно будет быстро и без лишней бюрократии, используя приложение "Дія".