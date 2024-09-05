Одеса пережила сильну зливу: до 70% місячної норми опадів за ніч
Київ • УНН
В Одесі випало 29,5 мм опадів, що становить до 70% місячної норми. Ускладнено рух транспорту в деяких районах, повалено 10 дерев. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.
В Одесі вночі випало 29,5 мм опадів, що становить до 70% місячної норми. Ускладнено рух транспорту в деяких районах, повалено 10 дерев. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди. Про це повідомив у четвер мер Одеси Геннадій Труханов, пише УНН.
Шановні одесити! Сьогодні наше місто пережило тяжку ніч. Випало майже 70% від місячної норми опадів (29,5 мм з 41 мм для вересня). Протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди
Деталі
Станом на 9:00 ситуація, зі слів мера, наступна:
- Ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту.
- вул. Чорноморського Козацтва, Приморська, Балківська - проїзд відновлено.
- вул. Отамана Головатого - проїзд легкових автівок відновлено частково.
- вул. Пересипська 7-а - рух через Більшовик.
- Проїзду немає на вул. Щеголева, Одарія, пров. Ширяївський.
- На вул. Хімічна рух ускладнений.
"На місці працюють комунальники та співробітники патрульної поліції. На всіх інших ділянках доріг ситуація нормальна", - повідомив Труханов.
З його слів, 8-й тролейбусний маршрут курсує від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна, а за маршрутом 20-го трамваю курсує автобус.
Негодою, за даними мера, повалено 10 дерев і 2 великі гілки. У двох випадках дерева впали на проїзну частину та заважали руху транспорту. Найперше комунальники прибирали дерева саме за цими адресами.
На вулицях міста, з його слів, продовжують працювати співробітники та техніка комунальних підприємств.
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