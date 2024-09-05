Одеса пережила сильну зливу: до 70% місячної норми опадів за ніч

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Київ • УНН

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В Одесі випало 29,5 мм опадів, що становить до 70% місячної норми. Ускладнено рух транспорту в деяких районах, повалено 10 дерев. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.

В Одесі вночі випало 29,5 мм опадів, що становить до 70% місячної норми. Ускладнено рух транспорту в деяких районах, повалено 10 дерев. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди. Про це повідомив у четвер мер Одеси Геннадій Труханов, пише УНН.

Шановні одесити! Сьогодні наше місто пережило тяжку ніч. Випало майже 70% від місячної норми опадів (29,5 мм з 41 мм для вересня). Протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди

- написав Труханов у Telegram.

Деталі

Станом на 9:00 ситуація, зі слів мера, наступна:

  • Ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту. 
  • вул. Чорноморського Козацтва, Приморська, Балківська - проїзд відновлено.
  • вул. Отамана Головатого - проїзд легкових автівок відновлено частково.
  • вул. Пересипська 7-а - рух через Більшовик. 
  • Проїзду немає на вул. Щеголева, Одарія, пров. Ширяївський. 
  • На вул. Хімічна рух ускладнений.

"На місці працюють комунальники та співробітники патрульної поліції. На всіх інших ділянках доріг ситуація нормальна", - повідомив Труханов.

З його слів, 8-й тролейбусний маршрут курсує від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна, а за маршрутом 20-го трамваю курсує автобус.

Негодою, за даними мера, повалено 10 дерев і 2 великі гілки. У двох випадках дерева впали на проїзну частину та заважали руху транспорту. Найперше комунальники прибирали дерева саме за цими адресами.

На вулицях міста, з його слів, продовжують працювати співробітники та техніка комунальних підприємств.

До 28° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні05.09.24, 08:19 • 32896 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса

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