Одесса пережила сильный ливень: до 70% месячной нормы осадков за ночь

В Одессе ночью выпало 29,5 мм осадков, что составляет до 70% месячной нормы. Затруднено движение транспорта в некоторых районах, повалены 10 деревьев. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Об этом сообщил в четверг мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет УНН.

Уважаемые одесситы! Сегодня наш город пережил тяжелую ночь. Выпало почти 70% от месячной нормы осадков (29,5 мм из 41 мм для сентября). В течение ночи были задействованы все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды - написал Труханов в Telegram.

Детали

По состоянию на 9:00 ситуация, по словам мэра, следующая:

Затруднен проезд транспорта в районе Пересыпского моста.

ул. Черноморского Казачества, Приморская, Балковская - проезд восстановлен.

ул. Атамана Головатого - проезд легковых автомобилей восстановлен частично.

ул. Пересыпская 7-а - движение через Большевик.

Проезда нет на ул. Щеголева, Одария, переулок Ширяевский.

На ул. Химическая движение затруднено.

"На месте работают коммунальщики и сотрудники патрульной полиции. На всех остальных участках дорог ситуация нормальная", - сообщил Труханов.

По его словам, 8-й троллейбусный маршрут курсирует от Железнодорожного вокзала до ул. Грушевского/Химическая, а по маршруту 20-го трамвая курсирует автобус.

Непогодой, по данным мэра, повалены 10 деревьев и 2 большие ветки. В двух случаях деревья упали на проезжую часть и мешали движению транспорта. В первую очередь коммунальщики убирали деревья именно по этим адресам.

На улицах города, по его словам, продолжают работать сотрудники и техника коммунальных предприятий.

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