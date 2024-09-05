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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесса пережила сильный ливень: до 70% месячной нормы осадков за ночь

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 06:34  •  5829 просмотра

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В Одессе выпало 29,5 мм осадков, что составляет до 70% месячной нормы. Затруднено движение транспорта в некоторых районах, повалены 10 деревьев. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.

В Одессе ночью выпало 29,5 мм осадков, что составляет до 70% месячной нормы. Затруднено движение транспорта в некоторых районах, повалены 10 деревьев. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Об этом сообщил в четверг мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет УНН.

Уважаемые одесситы! Сегодня наш город пережил тяжелую ночь. Выпало почти 70% от месячной нормы осадков (29,5 мм из 41 мм для сентября). В течение ночи были задействованы все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды

- написал Труханов в Telegram.

Детали

По состоянию на 9:00 ситуация, по словам мэра, следующая:

  • Затруднен проезд транспорта в районе Пересыпского моста. 
  • ул. Черноморского Казачества, Приморская, Балковская - проезд восстановлен.
  • ул. Атамана Головатого - проезд легковых автомобилей восстановлен частично.
  • ул. Пересыпская 7-а - движение через Большевик. 
  • Проезда нет на ул. Щеголева, Одария, переулок Ширяевский. 
  • На ул. Химическая движение затруднено.

"На месте работают коммунальщики и сотрудники патрульной полиции. На всех остальных участках дорог ситуация нормальная", - сообщил Труханов.

По его словам, 8-й троллейбусный маршрут курсирует от Железнодорожного вокзала до ул. Грушевского/Химическая, а по маршруту 20-го трамвая курсирует автобус.

Непогодой, по данным мэра, повалены 10 деревьев и 2 большие ветки. В двух случаях деревья упали на проезжую часть и мешали движению транспорта. В первую очередь коммунальщики убирали деревья именно по этим адресам.

На улицах города, по его словам, продолжают работать сотрудники и техника коммунальных предприятий.

До 28° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні5 сентября 2024, 05:19 • 16213 просмотров

Юлия Шрамко

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