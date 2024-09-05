До 28° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

В центральных и южных областях сегодня местами кратковременный дождь и гроза. Температура днем 23-28°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 5 сентября в большинстве центральных, южных областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в южной части днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°.