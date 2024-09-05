До 28° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У центральних та південних областях місцями короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°. На Київщині без опадів, вночі 14-19°, вдень 23-28°.
У центральних та південних областях сьогодні місцями короткочасний дощ і гроза. Температура вдень 23-28°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 5 вересня у більшості центральних, південних областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.