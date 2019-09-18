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Очільник Укроборонпрому Абромавичус знов наобіцяв мільярдні надходження

Очільник Укроборонпрому Абромавичус знов наобіцяв мільярдні надходження

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Український експорт озброєнь до 2025 року має збільшитися до 2 млрд доларів. Про це заявив призначений Президентом очільник “Укроборонпрому” Айварас Абромавичус, передає УНН з посиланням на сайт відомства.

"Загалом у нас є дуже достойна продукція. Але наш експорт озброєнь все-таки перебуває на досить низькому рівні – це приблизно 400 млн дол. Наша мета до 2025 року збільшити український експорт озброєнь до 2 млрд дол.", – заявив він в інтерв’ю The Page.

Абромавичус також зазначив, що перспективними є ринки Африки та Латинської Америки, що підтверджується нещодавньою домовленістю про поставку Ан-178 в Перу.

"У нас є якісні спецекспортери зі знаннями місцевих традицій, місцевих мов, із тісними зв’язками. Будемо використовувати їхні напрацювання", – розповів він.

Водночас, нагадаємо, що з 2014 по 2016 роки Айварас Абромавичус обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України. Тоді він опікувався темою видобутку бурштину.

“Є певні підприємства, які належать державі, вони можуть бути цікавими в сенсі привнесення доходів у бюджет.
Виробництво бурштину в Житомирі - там великий потенціал. Я знаю, що в Калінінграді більше виробляється бурштину, але промислове виробництво бурштину може принести мільярди, десятки мільярдів гривень у бюджет", - запевняв він.

Його тодішній підлеглий, генеральний директор ДАК "Українські поліметали" Костянтин Лісничий у 2015 році зібрав пресконференцію і в присутності керуючого партнера Ario Capital Group (Ario Law Firm) Юліана Хорунжого підписав меморандум з компаніями "Озон Інвестмент" і "Карл Груп", які у свою чергу зобов'язалися протягом 5 років вкласти у спільні проекти з видобутку бурштину в Україні 10 млн доларів.

Підлеглий Абромавичуса обіцяв тоді легалізацію видобутку бурштину, легальне працевлаштування 500-1000 осіб і сумарний дохід у розмірі 25,871 млн доларів.

Але, як виявилося, ніяких інвесторів і ніякого співробітництва не було і, очевидно, не передбачалося.

"Протягом 2015-2018 років компанія ДАК "Українські поліметали" не отримувала інвестиційних грошей від компаній "Озон інвестмент" і групи компаній "Карл Груп". Компанія (ДАК "Українські поліметали" - ред.) не здійснювала співпрацю з зазначеними юридичними особами і відповідно, не отримувала дохід.

За інформацією ДП "Укрбурштин", він також не здійснював співпрацю з компаніями "Озон інвестмент" і групами компаній "Карл Груп", - повідомили в ДАК "Українські поліметали" на запит УНН.

У МЕРТ також вказали, що Лісничий звільнений з посади керівника ДАК "Українські поліметали" тільки у квітні 2018 року, а державна компанія під його керівництвом закінчила діяльність зі збитком в розмірі 2,5 млн грн.

УНН спробував запитати у Абромавичуса, чому в нього не вийшло реалізувати заявлені плани. Втім, посадовець відповіді уник.

Так само УНН очікує відповіді від юридичної компанії Ario Capital Group (Ario Law Firm), чому публічно заявлені угоди виявилися фікцією.

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