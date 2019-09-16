Абромавичус не зміг повідомити, чому у нього не вийшло з легалізацією бурштину

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У листопаді 2015 року чиновники Міністерства економічного розвитку і торгівлі на чолі із тодішнім міністром Айварасом Абромавичусом повідомили про масштабні інвестиції у бурштинову галузь України. З плином чотирьох років Україна обіцяних коштів так і не отримала, передає УНН.