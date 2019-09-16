Абромавичус не зміг повідомити, чому у нього не вийшло з легалізацією бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У листопаді 2015 року чиновники Міністерства економічного розвитку і торгівлі на чолі із тодішнім міністром Айварасом Абромавичусом повідомили про масштабні інвестиції у бурштинову галузь України. З плином чотирьох років Україна обіцяних коштів так і не отримала, передає УНН.
Йдеться про багатостраждальне державне підприємство "Укрбурштин" - дочірню компанію ДАК "Українські поліметали" Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
У 2015 році підлеглий Абромавичуса - генеральний директор ДАК "Українські поліметали" Костянтин Лісничий публічно, під час пресконференції та в присутності керуючого партнера юридичної компанії "Ario Caital Group" Юліана Хорунжого підписав меморандум з компаніями "Озон Інвестмент" і "Карл Груп", які своєю чергою зобов'язалися протягом 5 років вкласти у спільні проекти з видобутку бурштину 10 млн доларів.
"Це реальні інвестори, з якими ми провели серйозну роботу, які зацікавлені інвестувати в Україну", - запевняв тоді Лісничий.
Він обіцяв легалізацію видобутку бурштину, легальне працевлаштування 500-1000 осіб і сумарний дохід у 25,871 млн доларів.
Сам Абромавичус, демонструючи обізнаність у справі, у своєму Twitter писав: "МЕРТ бореться за "Укрбурштин".
Але як виявилося, ніяких інвесторів і будь-якого співробітництва не було і, очевидно, не передбачалося.
"Протягом 2015-2018 років компанія ДАК "Українські поліметали" не отримувала інвестиційних грошей від компаній "Озон Інвестмент" і групи компаній "Карл Груп". Компанія (ДАК "Українські поліметали" - ред.) не здійснювала співпрацю з зазначеними юридичними особами і, відповідно, не отримувала дохід.
За інформацією ДП "Укрбурштин", воно також не здійснювало співпрацю з компаніями "Озон Інвестмент" і групами компаній "Карл Груп", - повідомили в ДАК "Українські поліметали" на запит УНН.
Сьогодні Абромавичус обіймає посаду генерального директора державного концерну "Укроборонпром". З його вуст продовжують лунати амбітні плани - збільшити доходи від експорту озброєнь уп’ятеро до 2025 року, щоби досягти рівня в 2 млрд дол. на рік. При тому, що сума державного оборонного замовлення торік становила всього 400 млн дол.
УНН вирішив запитати Абромавичуса, чому Україна не отримала обіцяні 4 роки тому інвестиції у сферу видобутку бурштину. Але агентство отримало від пресслужби чиновника відмову у коментарі. Мовляв, запитувана УНН інформація не є публічною, та не стосується роботи Абромавичуса на посаді гендиректора "Укроборонпром".