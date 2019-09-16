Абромавичус не смог сообщить, почему у него не получилось с легализацией янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В ноябре 2015 года чиновники Министерства экономического развития и торговли во главе с тогдашним министром Айварасом Абромавичусом сообщили о масштабных инвестициях в янтарную отрасль Украины. В течение четырех лет Украина обещанных средств так и не получила, передает УНН.
Речь идет о многострадальном государственном предприятии "Укрбурштын" - дочерней компании ГАК "Украинские полиметаллы" Министерства экономического развития и торговли.
В 2015 году подчиненный Абромавичуса - генеральный директор ГАК "Украинские полиметаллы" Константин Лесничий публично, во время пресс-конференции и в присутствии управляющего партнера юридической компании "Ario Caital Group" Юлиана Хорунжего подписал меморандум с компаниями "Озон Инвестмент" и "Карл Груп", которые в свою очередь обязались в течение 5 лет вложить в совместные проекты по добыче янтаря 10 млн долларов.
"Это реальные инвесторы, с которыми мы провели серьезную работу, которые заинтересованы инвестировать в Украину", - уверял тогда Лесничий.
Он обещал легализацию добычи янтаря, легальное трудоустройство 500-1000 человек и суммарный доход в 25,871 млн долларов.
Сам Абромавичус, демонстрируя осведомленность в деле, в своем Twitter написал: "МЭРТ борется за "Укрбурштын".
Но как оказалось, никаких инвесторов и сотрудничества не было и, очевидно, не предусматривалось.
"В течение 2015-2018 годов компания ГАК "Украинские полиметаллы" не получала инвестиционных денег от компаний "Озон Инвестмент" и группы компаний "Карл Груп". Компания (ГАК "Украинские полиметаллы" - ред.) не осуществляла сотрудничество с указанными юридическими лицами и, соответственно, не получала доход.
По информации ГП "Укрбурштын", оно также не осуществляло сотрудничество с компаниями "Озон Инвестмент" и группами компаний "Карл Груп", - сообщили в ГАК "Украинские полиметаллы" на запрос УНН.
Сегодня Абромавичус занимает должность генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Из его уст продолжают раздаваться амбициозные планы - увеличить доходы от экспорта вооружений в пять раз до 2025 года, чтобы достичь уровня в 2 млрд долл. в год. При том, что сумма государственного оборонного заказа в прошлом году составила всего 400 млн долл.
УНН решил спросить Абромавичуса, почему Украина не получила обещанные 4 года назад инвестиции в сферу добычи янтаря. Но агентство получило от пресс-службы чиновника отказ в комментарии. Мол, запрашиваемая УНН информация не является публичной, и не касается работы Абромавичуса в должности гендиректора "Укроборонпром".