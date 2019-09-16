Абромавичус не смог сообщить, почему у него не получилось с легализацией янтаря

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В ноябре 2015 года чиновники Министерства экономического развития и торговли во главе с тогдашним министром Айварасом Абромавичусом сообщили о масштабных инвестициях в янтарную отрасль Украины. В течение четырех лет Украина обещанных средств так и не получила, передает УНН.