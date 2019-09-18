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Глава Укроборонпрома Абромавичус снова наобещал миллиардные поступления

Глава Укроборонпрома Абромавичус снова наобещал миллиардные поступления

Киев  •  УНН

 • 13590 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинский экспорт вооружений до 2025 года должен увеличиться до 2 млрд долларов. Об этом заявил назначенный Президентом глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

"В целом у нас очень достойная продукция. Но наш экспорт вооружений все же находится на достаточно низком уровне - это примерно 400 млн долл. Наша цель к 2025 году увеличить украинский экспорт вооружений до 2 млрд долл.", - заявил он в интервью The Page.

Абромавичус также отметил, что перспективными являются рынки Африки и Латинской Америки, что подтверждается недавней договоренностью о поставке Ан-178 в Перу.

"У нас есть качественные спецэкспортеры со знаниями местных традиций, местных языков, с тесными связями. Будем использовать их наработки", - рассказал он.

Вместе с тем, напомним, что с 2014 по 2016 годы Абромавичюс занимал должность министра экономического развития и торговли Украины. Тогда он занимался темой добычи янтаря.

"Есть определенные предприятия, которые принадлежат государству, они могут быть интересны в смысле привнесения доходов в бюджет. Производство янтаря в Житомире - там большой потенциал. Я знаю, что в Калининграде больше производится янтаря, но промышленное производство янтаря может принести миллиарды, десятки миллиардов гривен в бюджет", - уверял он.

Его тогдашний подчиненный, генеральный директор ГАК "Украинские полиметаллы" Константин Лесничий в 2015 году собрал пресс-конференцию и в присутствии управляющего партнера Ario Capital Group (Ario Law Firm) Юлиана Хорунжего подписал меморандум с компаниями "Озон Инвестмент" и "Карл Групп", которые в свою очередь обязались в течение 5 лет вложить в совместные проекты по добыче янтаря в Украине 10 млн долларов.

Подчиненный Абромавичуса обещал тогда легализацию добычи янтаря, легальное трудоустройство 500-1000 человек и суммарный доход в размере 25,871 млн долларов.

Но, как оказалось, никаких инвесторов и никакого сотрудничества не было и, очевидно, не предусматривалось.

"В течение 2015-2018 годов компания ГАК "Украинские полиметаллы" не получала инвестиционных денег от компаний "Озон инвестмент" и группы компаний "Карл Групп". Компания (ГАК" Украинские полиметаллы "- ред.) не осуществляла сотрудничество с указанными юридическими лицами и, соответственно, не получала доход.

По информации ГП "Укрбурштин", он также не совершал сотрудничество с компаниями "Озон инвестмент" и группами компаний "Карл Групп", - сообщили в ГАК "Украинские полиметаллы" на запрос УНН.

В МЭРТ также указали, что Лесничий уволен с должности руководителя ГАК "Украинские полиметаллы" только в апреле 2018 года, а государственная компания под его руководством закончила деятельность с убытком в размере 2,5 млн грн.

УНН попытался спросить у Абромавичуса, почему у него не получилось реализовать заявленные планы. Впрочем, чиновник от ответа ушел.

Так же УНН ожидает ответа от юридической компании Ario Capital Group (Ario Law Firm), почему публично заявленные сделки оказались фикцией.

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