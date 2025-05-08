Очікую на швидкий консультаційний період та реалізацію: Девіс відреагувала на ратифікацію угоди США-Україна
Київ • УНН
Джулія Девіс заявила про очікування швидкого переходу до реалізації угоди щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Це сталося після її схвалення Верховною Радою.
Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс очікує, що до реалізації прийнятої Верховною Радою угоди щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови перейдуть якнайшвидше, передає УНН.
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Девіс зазначила, що була свідком схвалення Верховною Радою американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — "історичної віхи у нашому партнерстві та чіткого сигналу сильної підтримки цієї важливої ініціативи".
Пишаюся тим, що була частиною цього моменту. За такого рівня підтримки з нетерпінням очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди
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Нагадаємо
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