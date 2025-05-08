Очікую на швидкий консультаційний період та реалізацію: Девіс відреагувала на ратифікацію угоди США-Україна

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених
Ексклюзив
13:38 • 7700 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

13:30 • 12951 перегляди

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

13:00 • 15679 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
12:19 • 22727 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

12:11 • 27985 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

11:49 • 48095 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:18 • 52513 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

10:52 • 56323 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
08:51 • 38603 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

8 травня, 07:53 • 52917 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+13°
2.2м/с
35%
748 мм
Популярнi новини

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

8 травня, 07:10 • 53116 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 102813 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 54528 перегляди

У Ватикані триває голосування за нового Папу Римського: деталі

09:23 • 23995 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 36367 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

13:49 • 5406 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

12:41 • 19080 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:49 • 48130 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

10:52 • 56343 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 103691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Київ

Індія

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 37014 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 55248 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 55837 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 86538 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 135534 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Washington Post

YouTube

Spotify

Grand Theft Auto

Очікую на швидкий консультаційний період та реалізацію: Девіс відреагувала на ратифікацію угоди США-Україна

Київ • УНН

 • 2380 перегляди

Джулія Девіс заявила про очікування швидкого переходу до реалізації угоди щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Це сталося після її схвалення Верховною Радою.

Очікую на швидкий консультаційний період та реалізацію: Девіс відреагувала на ратифікацію угоди США-Україна

Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс очікує, що до реалізації прийнятої Верховною Радою угоди щодо Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови перейдуть якнайшвидше, передає УНН.

Деталі

Девіс зазначила, що була свідком схвалення Верховною Радою американсько-українського інвестиційного фонду відбудови — "історичної віхи у нашому партнерстві та чіткого сигналу сильної підтримки цієї важливої ініціативи".

Пишаюся тим, що була частиною цього моменту. За такого рівня підтримки з нетерпінням очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди 

- резюмувала Девіс.

Раніше

Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між США та Україною.

Нагадаємо

Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Верховна Рада
Сполучені Штати
Україна
Brent
$61.82
Bitcoin
$99,293.00
S&P 500
$5,669.88
Tesla
$279.41
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,362.06
Ethereum
$1,959.54