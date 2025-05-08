Ожидаю скорый консультационный период и реализацию: Дэвис отреагировала на ратификацию соглашения США-Украина
Киев • УНН
Джулия Дэвис заявила об ожидании быстрого перехода к реализации соглашения по Американо-Украинскому инвестиционному фонду восстановления. Это произошло после его одобрения Верховной Радой.
Временно поверенная в делах США в Украине Джулия Дэвис ожидает, что к реализации принятого Верховной Радой соглашения об Американо-Украинском инвестиционном фонде восстановления перейдут как можно быстрее, передает УНН.
Детали
Дэвис отметила, что была свидетелем одобрения Верховной Радой американо-украинского инвестиционного фонда восстановления — "исторической вехи в нашем партнерстве и четкого сигнала сильной поддержки этой важной инициативы".
Горжусь тем, что была частью этого момента. При таком уровне поддержки с нетерпением ожидаю быстрый консультационный период, чтобы как можно быстрее перейти к реализации соглашения
Ранее
Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной.
Напомним
Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, который называют соглашением о полезных ископаемых.
2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.