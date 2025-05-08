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ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года
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Ожидаю скорый консультационный период и реализацию: Дэвис отреагировала на ратификацию соглашения США-Украина

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Джулия Дэвис заявила об ожидании быстрого перехода к реализации соглашения по Американо-Украинскому инвестиционному фонду восстановления. Это произошло после его одобрения Верховной Радой.

Ожидаю скорый консультационный период и реализацию: Дэвис отреагировала на ратификацию соглашения США-Украина

Временно поверенная в делах США в Украине Джулия Дэвис ожидает, что к реализации принятого Верховной Радой соглашения об Американо-Украинском инвестиционном фонде восстановления перейдут как можно быстрее, передает УНН.

Детали

Дэвис отметила, что была свидетелем одобрения Верховной Радой американо-украинского инвестиционного фонда восстановления — "исторической вехи в нашем партнерстве и четкого сигнала сильной поддержки этой важной инициативы".

Горжусь тем, что была частью этого момента. При таком уровне поддержки с нетерпением ожидаю быстрый консультационный период, чтобы как можно быстрее перейти к реализации соглашения 

- резюмировала Дэвис.

Ранее

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной.

Напомним

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, который называют соглашением о полезных ископаемых.

2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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